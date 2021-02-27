Bakan gıda fiyatlarında düşüş için tarih verdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son dönemde gıda fiyatlarında yaşanan artışla ilgili olarak CNN Türk'e açıklamalarda bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin yarattığı belirsizliğe dikkat çeken Pakdemirli, "Eğer Kovid ilgili beklediklerimiz gerçekleşirse ben mayıstan sonra gıda fiyatları ile ilgili ciddi bir düşüş eğiliminde olabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Pakdemirli şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz dövizde de bir iyileşmemiz var bunun da enflasyona muhakkak katkıları var. İki tane şey var burada; birincisi dünyada emtia fiyatlarının çok artması, dövizde de hızlı bir yükseliş ama şu anda geriye doğru bir düşüş beklentimiz oldu. Bununla beraber fiyatların tekrar eskiye yakın seviyelere gelebileceğine inanıyorum."

Kaynak: Mepa News