Bakanlığın onure ettiği Osman Hamdi Bey kimdir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi’nin ‘prestij müzesi’ olarak düzenlenmesine karar verdi. Peki, kimdir Osman Hamdi Bey?

Osman Hamdi Bey, 1842 yılında İstanbul’da doğdu. Osmanlı İmparatorluğu tarafından eğitim alması için Fransa’ya gönderildi. Ülkeye dönüşü 1871 yılında oldu. Bir dönem sarayda da çalıştı. İstanbul Kuruçeşme’de 1910 yılında öldü.

Türkiye’de daha çok ''Kaplumbağa Terbiyecisi'' adlı tablosuyla tanınan Osman Hamdi Bey, 1901 yılında yaptığı resimle Müslümanları bir hayli kızdırdı. ''Mihrap'' ismiyle bilinen o resim, Müslümanların inancına saldırı niteliğinde kabul edildi ve bugüne kadar hiçbir yerde sergilenemedi.

Resimde; sarı elbiseli bir kadın, mihrabın önünde rahleye oturuyor. Yerde ise pek çok kitap var.

Bilindiği üzere mihrap camilerin içerisinde, kıblenin yönünü belirtmek için kullanılan bir alan. İmamların namaz kıldığı bölüm de burası. Rahle ise kitap okumak için kullanılan bir araç ve camide olduğu için üzerine dini kitaplar konuluyor.

Özetle; resimde, dini kitapların konulduğu yere oturan kadın, imamın makamında arkası Kabe’ye dönük şekilde oturuyor. Yerde duran kitaplardan birinin kapağı ise Kur’an-ı Kerim ciltlerinde kullanılan kapakları bir hayli benziyor.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise kadının dekoltesi… İslam dininde hem erkeğin hem de kadının vücudunu belli bir seviyeye kadar örtmesi emrediliyor. Kadının dekoltesi ise emredilen sınırı aşmış durumda.

Resim ne anlama geliyor?

Resim, Müslümanlar tarafından inançlarına bir saldırı olarak nitelendiriliyor. Bununla birlikte, bazı çevreler bunu bir başkaldırı olarak nitelendiriyor. Kimileri ise, resmin pagan inancına dair mesajlar verdiği görüşünde.

Başkaldırı fikrini savunanlar; resmin ‘İslam dininin kadınlara getirdiği ölçülere olan bir başkaldırıyı’ anlattığı yorumunu öne sürüyor.

Pagan inancına dair göndermede bulunduğunu iddia edenler ise ortaya bu inanca dair bir takım bilgiler sunuyor.

Paganizm iddiasının gerekçeleri

Paganizm, doğa dinlerinin dayanan bir inanç ve çok tanrılı dinler ya da putperest toplumlar pagan olarak nitelendiriliyor. Paganlarda kadın, çocuk doğurma yetisine sahip olduğu için hayatın başlangıcı olarak kabul ediliyor. Bu sebeple pagan dinlerinde sık sık tanrıça figürüne rastlanıyor. Resimdeki kadının vücudu da hamile bir kadının vücut yapısı ile benzerlik gösteriyor. Ayrıca cami gibi dini bir merkezin içerisinde bulunuyor. Üstelik cami, pagan inancını kökten reddeden İslam dinine inananlar tarafından kullanılan bir mekan.

Öte yandan, kadının verdiği poz Jean-Léon Gérôme tarafından yapılan ''Tanagra heykeli'' ile benzer pozisyonu sergiliyor. Fransız heykeltıraş ve ressam Jean-Léon Gérôme, aynı zamanda Osman Hamdi Bey'in öğretmeni. Gérôme, yapmış olduğu resimlerde sık sık pagan Roma toplumunun yaşayış tarzına yer veriyor. Tanagra heykelcikleri ise, Antik Yunanistan’da yapılan tanrıça heykelcikleri olarak biliniyor.

Resim ortadan kayboldu

Osman Hamdi Bey'in aslında bu resme ne ad verdiği tespit edilemedi. Mihrap adını ise Osman Hamdi Bey hakkında araştırma yapan bir sanat tarihçisi verdi.

Öte yandan, tablonun şu an nerede olduğu bilinmiyor. Son olarak Demirbank’ın arşivlerinde kayıtlıydı ve bankanın TMSF’ye devri esnasında kayboldu.