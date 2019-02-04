Balıkesir Adliyesinde gaz sızıntısı: 34 kişi zehirlendi

Balıkesir Adliye binasında henüz bilinmeyen bir nedenle gaz sızıntısı meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevkedildi. Zehirlendiği belirtilen 34 kişi hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir Valisi ile Emniyet Müdürü'nün olay yerine gelerek incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde bulunan Balıkesir Adliyesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle gaz sızıntısı meydana geldi.

Gazdan etkilenen çok sayıda kişi ambulanslarla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi.

Adliye binasına gelen ekipler, sızıntının kaynağını araştırıyor.

Kaynak: Ajanslar