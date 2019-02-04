Balıkesir Adliyesinde gaz sızıntısı: 54 kişi zehirlendi

Balıkesir Adliye binasında henüz bilinmeyen bir nedenle gaz sızıntısı meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevkedildi. Zehirlendiği belirtilen 54 kişi hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir Valisi ile Emniyet Müdürü'nün olay yerine gelerek incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde bulunan Balıkesir Adliyesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle gaz sızıntısı meydana geldi.

Gazdan etkilenen çok sayıda kişi ambulanslarla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi.

Adliye binasına gelen ekipler, sızıntının kaynağını araştırıyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Balıkesir Adliyesinde yangın söndürme tüplerinde meydana gelen gaz sızıntısından etkilenen Adliye çalışanları ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Adalet Bakanı Gül, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Balıkesir Adliyemizde yangın söndürme tüplerinde meydana gelen gaz kaçağından vatandaşlarımızın etkilendiğini teessürle öğrendim." ifadelerine yer verdi.

Gül, tedavileri devam eden vatandaşlara acil şifa, adliye çalışanlarına ve vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Balıkesir Adliyesinde bugün meydana gelen gaz sızıntısından etkilenen 54 kişi, çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2019, 15:58