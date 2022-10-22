Balıkesir'de motosiklet kazası: 3 kişi yaralandı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde iki motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı.
Güncel 22.10.2022, 07:13 22.10.2022, 07:26
Gökdeniz K. idaresindeki motosiklet, 100. yıl Mahallesi Şehit Cengiz Topel Caddesi'nde İlker Ö'nün kullandığı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ve Furkan Y. yaralandı.
Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İlker Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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