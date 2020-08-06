Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan lastik bottaki 32 sığınmacı kurtarıldı.

Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup sığınmacı, lastik botla denize açıldı. Yunan sahil güvenlik ekiplerince tespit edilen sığınmacılar, Türk kara sularına geri itildi.

Sığınmacıların Sarımsaklı Plajı açıklarında olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 32 kişiyi, Cunda Adası'na getirdi.

Sığınmacılara, yiyecek ve içecek yardımı ile tıbbi destek sağlandı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2020, 11:30