Balkan göçmenleri 'Bir Kofer, Bir Sandık'' etkinliğinde bir araya geldi

Balkan Göçleri ile Türkiye'ye gelen Balkan göçmenleri, Kosova Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin Sirkeci Garı'nda düzenlenen ''Bir Kofer, Bir Sandık'' etkinliğinde bir araya geldi.

Kosova Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği ''Bir Kofer, Bir Sandık'' etkinliğinde 10. Yılına özel, çeşitli etkinlikler ve konserler düzenledi. Balkan halk oyunları, Arif Lila'nın yönetmenliğinde Müjdat Gezen tiyatrosu oyuncularının da yer aldığıı göçü anlatan tiyato ve yöresel yemekler katılımcılarla buluştu.

Kosova Meclis Başkan Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Müferra Şinik, "Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir ülke. Bütün dünyada, Balkanlar'da nerede zorluk ve sıkıntı varsa hemen oraya koşuyor, koşmaya da devam edecektir. Karşımdaki bu insanların dedelerini ve atalarını bağrına bastığı için o dönemdeki bütün Türklere minnet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2018, 13:57