TRT, kısa zaman önce Barbaros kardeşlerin hikayesini anlatan dizisini duyurdu ve bununla birlikte Barbaros kardeşler kimdir sorusu çok sayıda internet kullanıcısı tarafından arama motorlarını en çok meşgul eden konulardan biri haline geldi.

Söz konusu diziyle ilgili ayrıntılı herhangi bir bilgi paylaşılmamış olsa da fragmanlardan anlaşılacağı üzere oyuncu kadrosu çok sevilen ve beğenilen isimlerden meydana geliyor. İlk göze çarpan isimler Engin Altan Düzyatan, Yiğit Özşener, Ulaş Tuna Astepe ve Yetkin Dikinciler. Bu isimler ve daha pek çokları Akdeniz’i Türk gölü haline getiren kahramanlar ile bunların karşı karşıya kaldıkları karakterlere hayat verecek.

Barbaros kardeşler denildiğinde tarihle arası biraz iyi olanların aklına ilk olarak Barbaros Hayrettin Paşa geliyor olabilir. Hatta biraz daha iyi tarih bilenler Oruç Reis'i de hatırlayabilir. Ancak diğer kardeşler maalesef bu iki ağabey kadar iyi tanınmıyor.

Çoğu kaynağa göre 4 kişi olarak aktarılan Barbaros kardeşler, bazı yerlerde de 5 kardeş olarak ifade ediliyor. Barbaros kardeşler, Midilli adası tımarlı sipahilerinden Yakup Ağa'nın oğullarıydı. Rumeli kökenli aileye 1462'de Midilli adasının Banava köyü tımar olarak verilmişti.

Denizciliği seçen İshak, Oruç, Hızır ve İlyas kardeşler "Barbaros kardeşler" olarak tanındı. En küçük ve beşinci kardeş olan Yusuf ise Midilli'de kaldı.

Barbaros kardeşler neler yaptı?

Barbaros kardeşlere Baba Oruç olarak da bilinen Oruç Reis liderlik etti. İlk olarak Akdeniz'de ticaret yapmaya başlayan Barbaros kardeşler, bu konudaki yetenek ve üstünlükleleriyle Mısır'da bile kendilerinden söz ettirir oldular.

Midilli'den Trablusşam'a mal götürürken Rodoslu Saint-Jean şövalyelerinin savaş gemileri kesilen Barbaros kardeşlerden İlyas, çarpışmada şehit oldu. Tutsak edilen Oruç Reis ise forsa olarak çalışmaya başladı. Bugün Barbaros Hayrettin Paşa olarak andığımız diğer kardeş Hızır Reis, Oruç Reis'i fidye karşılığında kurtarmak için teşebbüste bulunsa da sonuç alamadı. Oruç Reis, Rodos şövalyelerinin Antalya valisi Şehzade Korkut'a fidyesi ödenmiş yüz Türk tutsağını teslim etiği sırada bir yolunu bulup gemiden kaçtı.

Kazandığı zaferler ve denizcilik teknolojisinde yaptıklarıyla Osmanlıların deniz imparatorluğu olmasını sağlayan Barbaros Hayrettin Paşa, Osmanlı Devleti’nin ilk Kaptan-ı Deryası oldu. Hızır Reis, bütün dünya tarafından tarihin en önemli denizcileri arasında sayılıyor.

Son olarak bu kardeşler neden Barbaros kardeşler olarak biliniyor diye soracak olursanız, onun da cevabını verelim. Avrupalılır Oruç Reis'e sakalının (Barbo) kırmızı (Rosso) olması nedeniyle "Barbarossa" diyorlardı. Oruç Reis'in vefatının ardından kardeşi Hızır Reis için de bu isim telaffuz edilmeye devam edildi. "Barbarossa" kelimesi Türkçede "Barbaros" olarak ifade edildi. Ve böylece söz konusu kardeşlere de Barbaros kardeşler adı verildi.

TRT dizisinin fragmanına ilişkin yorum yapan pek çok internet kullanıcısı, konunun ve şahısların çok önemli olduğuna vurgu yaparak söz konusu yapımın büyük önem taşıdığına işaret ediyor.