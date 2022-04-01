Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist, öldürüldü.
Güncel 01.04.2022, 17:40
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist öldürüldü.
Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçik, yurt içinde ve sınır ötesinde teröristlere geçit vermiyor.
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:
"Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz."
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