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Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Güncel 25.04.2021, 12:52
Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) yazılı açıklamasına göre, PKK/YPG'li teröristler huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açtı ve sızma girişiminde buldu.

Komandoların saldırıya karşılık vermesiyle 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

AA

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#Milli Savunma Bakanlığı #Barış Pınarı bölgesi
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