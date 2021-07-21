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Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesinde 5 YPG/PKK'lı teröristin verilen karşılık sonucu etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Güncel 21.07.2021, 19:25
Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren PKK/YPG’li teröristlere kara ateş destek vasıtalarımız ile karşılık verildi. Terör hedeflerini tam isabetle vuran Mehmetçik, saldırıyı gerçekleştiren 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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#msb #Barış Pınarı bölgesi
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