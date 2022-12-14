Bariyerlere çarpıp devrilen otomobilden yara almadan kurtuldu
Kadıköy'de D-100 Karayolunda bariyerlere çarparak ters dönen otomobilin alkollü olduğu belirlenen sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.
Güncel 14.12.2022, 11:20
Kadıköy'de D-100 Karayolu Göztepe mevkisi Ankara istikametinde seyir halinde olan Ulaş Can Ç. yönetimindeki 34 CRS 935 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak ters döndü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, kaza yapan otomobildeki sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde Ulaş Can Ç'nin 2.64 promil alkollü olduğu belirlendi. Araç sürücüsünün ehliyetine el konuldu.
Kaza yapan aracın, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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