Baroların eylem öncesinde Valilikten önemli karar.. Yasaklandı

Ankara Valiliği şehirde artan koronavirüs vakalarının ardından 15 gün süreyle geçerli olacak kısıtlamaları duyurdu.

Ankara’da toplantı, yürüyüş ve gösterilere yasak getirildi. Konuyla ilgili Ankara Valiliği’nden bir açıklama yapıldı.

Kentte son günlerde koronavirüs vaka sayısında artış yaşandığı hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Salgının engellenmesi adına, il UHK kararı uyarınca ilimizde maske zorunluluğu ve diğer kısıtlamaların yanısıra her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü vb. faaliyetler 15 gün süreyle kısıtlanmıştır.”

Bazı baroların başkanları yarın Ankara'da yürüyüş kararı almıştı.

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2020, 13:20