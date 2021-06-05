banner39

Başkale kırsalında 3 terörist etkisi hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve özel harekat birliklerince düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Güncel 05.06.2021, 18:36 05.06.2021, 18:40
Başkale kırsalında 3 terörist etkisi hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Eren-1 Operasyonları" kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve özel harekat birliklerince Van'ın Başkale ilçesinin Terazin Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Jandarma SİHA, Atak helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

AA

banner53
#Van #pkk
Yorumlar (0)
21
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?