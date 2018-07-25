Başkan Erdoğan Afrika yolunda

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Başkan Erdoğan, BRICS zirvesine katılmak üzere bugün Güney Afrika’ya gidiyor. Yolculuk öncesi yaptığı konuşmada, BRICS üyesi ülkelerin liderleriyle de ikili görüşmeler yapacağını ve Müslüman toplum önderleriyle bir araya geleceğini belirtti. Yolculuğunda Osmanlı'nın rengi olan yeşil renkli bir ceket tercih etmesi dikkat çekti. Erdoğan, Güney Afrika’dan sonra Zambiya’ya geçecek.

Erdoğan, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu ile görüşecek. Erdoğan, Zambiya ziyaretiyle ilgili olarak Afrika kıtasıyla ilişkileri geliştirme amacı taşıdığını ifade etti.

ZAMBİYA’YA İADE-İ ZİYARET

Cumhurbaşkanı Lungu, Türkiye’de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin ardından Erdoğan’ın Külliye’de ağırladığı 50 devlet başkanından biriydi. Erdoğan, Zambiya ziyaretini iade-i ziyaret olarak değerlendirdi. Erdoğan’ın ziyareti 25-28 Temmuz tarihlerini kapsıyor.

Zambiya'da önceleri Hristiyan yoğunluklu nüfusun sadece yüzde 10'u Müslüman ve diğer dinlere mensup kişilerden oluşuyordu. Son yıllarda Müslüman nüfusun en hızlı arttığı ülkelerden biri olan Zambiya'da şu an 200'den fazla cami bulunuyor.

BRICS DÜNYA İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Rusya, Çin, Hindistan, Brezilye ve Güney Kore'nin oluşturduğu BRICS topluluğu dünya nüfusunun %43'ünü, küresel ekonominin de %20'den fazlasını bünyesinde barındırıyor. Üye ülkeler, BRICS'i IMF'ye alternatif bir fon sistemi olarak kurdu. Türkiyenin BRICS ülkeleri 60,7 Milyar dolarlık ticareti bulunuyor.

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2018, 13:22