Başkan Erdoğan yurda döndü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya'daki resmi temaslarını tamamlayarak özel uçak "CAN" ile saat 00.05'te İstanbul'a geldiği bildirildi.

Başkan Tayyip Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer yetkililer karşıladı.

Başkan Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yurda döndü.

3 gün süren Almanya ziyaretinde önemli görüşmelerde bulunan Erdoğan, dün, (Cumartesi) Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camii açılışını gerçekleştirmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2018, 00:39