Başkentte 125 tarihi eser bulundu

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenimahalle ilçesinde bir kişinin elindeki tarihi eserleri satarak kazanç elde edeceği bilgisine ulaştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ilgili kişi yakalandı.

Aramalarda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 altın sikke, 54 bronz sikke, 49 gümüş sikke, bronz olduğu belirlenen haç, ok ucu, 3 obje, 9 yüzük ve 4 kolye ucu, pişmiş toprak obje ile Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen vazo ele geçirildi.

Tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere el konuldu.

AA