Başkentte kaçakçılık operasyonları: 21 gözaltı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında bir haftada 21 kişinin yakalandığını açıkladı.
Güncel 07.12.2022, 07:39
Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 28 Kasım-4 Aralık'ta il genelinde operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda, 7 ton 20 litre etil alkol, 5 bin boş sigara kutusu, 2 bin 550 paket kaçak sigara, 562 litre sahte alkollü içki, 139 bandrol, 33 kaçak cep telefonu, 29 kilogram tütün, 4 tarihi eser, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 7 mermi ve 599 bin makaron ele geçirildi.
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