Başörtüsü yasağı savaşçısı eski milletvekili Mehmet Bülent Çaparoğlu vefat etti

Eski Anap Milletvekili Mehmet Bülent Çaparoğlu hayatını kaybetti. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından duyurdu.

Çaparoğlu, başörtüsü yasağının kaldırılması için yaptığı çalışmalar ile tanınıyordu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''18. Dönem Malatya Milletvekili Mehmet Bülent Çaparoğlu hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletin iradesi yönünde örnek çaba göstermiş, Türkiye’nin yönetim ihtiyaçları konusunda da vizyon sahibi bir siyasetçiydi. Mekânı cennet olsun.'' ifadelerini kullandı.

Çaparoğlu, milletvekili olduğu dönemde başörtüsü yasağının kaldırılması için verdiği mücadele ile tanınıyordu.

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU KİMDİR?

İnşaat mühendisi, siyasetçi, anı yazarı, XVIII. Dönem Malatya Milletvekili. 1953, Darende / Malatya doğumlu. Kitaplarında M. Bülent Çaparoğlu imzasını kullandı. Baba adı Süleyman Sırrı, anne adı Şaziye. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi mezunu.

Mehmet Bülent Çaparoğlu, serbest ticaretle uğraştı, özel şirket idare meclisi başkanı ve genel müdürü olarak çalıştı. 1987 genel seçimlerinde ANAP’tan XVIII. Dönem Malatya Milletvekili seçilerek, 29.11.1987 – 20.10.1991 arası TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı. Meclis hatıralarını iki kitapta topladı. Evli, 3 çocuk babasıdır.

Kitapları:

Meclis'te Başörtüsü Mücadelesi - Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu'nun Hatıraları (Derleyen: M. Ertuğrul Düzdağ, 1998), Meclis Hatıraları (1999).

KAYNAK: Türban savaşçısı ilk vekil anlattı - Enis BERBEROĞLU (hurriyet.com.tr, 10 Şubat 2008), TBMM Albümü 3. Cilt 1983-2010 (2010), Mehmet Bülent ÇAPAROĞLU (hedik.org, 06.04.2020), Türkiye Büyük Millet Meclisi İntranet Sitesi (tbmm.gov.tr, 06.04.2020), Özal'ın hedefi 'BAŞKANLIK'tı (turkiyegazetesi.com.tr, 06.04.2020), M. Bülent Çaparoğlu Yazarına Ait Tüm Kitaplar (kitapyurdu.com, 06.04.2020), Meclis'te Başörtüsü Mücadelesi (nadirkitap.com, 06.04.2020), Türkiye'nin Kurtuluş Reçetesi: Başkanlık Sistemi - İDP (katalog.idp.org.tr, 06.04.2020), Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu'nun Hatıraları‎ (nadirkitap.com, 06.04.2020).

Kaynak: Super Haber - Biyografya Beta

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020, 08:42