Batı Karadeniz'de mayın arama faaliyetleri sürüyor
Bakanlık, Deniz Kuvvetlerinin Batı Karadeniz'de mayın arama faaliyeti çerçevesinde keşif ve gözetleme görevine devam ettiğini duyurdu.
Güncel 29.03.2022, 11:29
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimize bağlı yüzer ve uçar unsurlarımız, Batı Karadeniz'de (İstanbul Boğazı yaklaşma sularında) mayın arama faaliyeti kapsamında keşif ve gözetleme görevine devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
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