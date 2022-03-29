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Batı Karadeniz'de mayın arama faaliyetleri sürüyor

Bakanlık, Deniz Kuvvetlerinin Batı Karadeniz'de mayın arama faaliyeti çerçevesinde keşif ve gözetleme görevine devam ettiğini duyurdu.

Güncel 29.03.2022, 11:29
Batı Karadeniz'de mayın arama faaliyetleri sürüyor

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimize bağlı yüzer ve uçar unsurlarımız, Batı Karadeniz'de (İstanbul Boğazı yaklaşma sularında) mayın arama faaliyeti kapsamında keşif ve gözetleme görevine devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

#mayın
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