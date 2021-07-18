Baykar'dan dikkat çeken paylaşım
Türkiye'nin ilk milli ve özgün S/İHA'sı Bayraktar TB2'yi yapan Baykar şirketinin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.
Güncel 18.07.2021, 00:49 18.07.2021, 01:12
Türkiye'nin ilk milli ve özgün S/İHA'larını yapan Baykar Teknoloji'nin sosyal medya hesabından tarih verdi.
Savunma sanayinde önemli işlere imza atan Baykar, '20 Temmuzu bekleyin' mesajlı bir paylaşımda bulundu.
Baykar Teknoloji, twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
Bayram hediyesi yükleniyor! 20 Temmuz'u bekleyin...
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