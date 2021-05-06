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Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı

SSK emeklileri bugün, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri ise yarın Ramazan Bayramı için yapılan 1.100 TL tutarındaki ikramiye ödemelerini banka hesaplarından çekebilecek.

Güncel 06.05.2021, 10:03
Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiye ödemelerinin başladığını bildirdi.

Bilgin, yazılı açıklamasında, yasal düzenleme ile emeklilerin bayram ikramiyesinin 1.100 liraya yükseltildiğini anımsatarak şunları kaydetti:

"Emeklilerimize Ramazan Bayramı ikramiyeleri bugün itibarıyla ödenmeye başladı. Bu kapsamda 12,7 milyon emeklimiz için toplam 12,3 milyar lira ödeme yapılacak."

Bakan Bilgin, SSK emeklilerinin bugün, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ise yarın bayram ikramiyelerini alabileceklerini hatırlattı.

AA

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#ikramiye
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