'Bayram trafiğinde her zamankinden fazla dikkatli olunmalı'

Kurban Bayramı tatili nedeniyle seyahate çıkacaklara, "Bayram trafiğinde her zamankinden daha fazla dikkatli olunmalı" uyarısında bulunan Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yılki Kurban Bayramı tatilinde 60 kişinin trafik kazası nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Bu dönemde trafiğin yoğunlaşmasının kaçınılmaz olduğuna işaret eden Apaydın, "Yolculukların felakete dönüşmemesi için bayram trafiğinde her zamankinden daha fazla dikkatli olunmalı. Kurallara uyalım, süratten kaçınalım." ifadelerini kullandı.

AA