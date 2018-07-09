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Yeni Uyum Kararnamesi yayınlandı. 703 nolu KHK ile bazı bakanlıklar birleştirildi.

"Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" olarak değiştirildi.

Çalışma Bakanlığı, Aile Bakanlığı ile birleştirildi. Maliye Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı oldu.

703 sayılı KHK ile kapatılan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına ait her türlü hak ve yükümlülükler İçişleri Bakanlığına devredildi.

YAŞ'ın kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun kalktı. Genel Kurmay görev ve yetkilerini belirleyen kanun kalktı.

Milli İstihabarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı ibaresi MİT Başkanı olarak değiştirildi.

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)'nin görev ve yetkilerini belirleyen kanun kalktı.

703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile "2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu" yürürlükten kaldırıldı.

Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında KHK Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, "2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu" yürürlükten kaldırıldı.

703 sayılı KHK ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlandı.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 16:19