Bazı BUDO seferleri iptal edildi
Olumsuz hava koşulları sebebiyle Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferlerinin yapılamayacağı açıklandı.
Güncel 23.01.2022, 11:49
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
BUDO'nun 08.00-10.30 saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 6 seferi de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.
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