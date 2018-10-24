Bedelli askerlik başvuru sayısı belli oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akar, şu ana kadar 672 bin 306 kişinin bedelli askerlik için başvurduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Ege'de 12 mil tartışmasına ilişkin, Türkiye'nin hak ve menfaatlerine aykırı karar alınırsa buna karşı gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi.

"Birbirimizin haklarına tecavüz edilmemesi, anlaşmalara saygı gösterilmesi ve aklıselimin hakim olması dileğimiz." diyen Akar, şunları söyledi:

"Anlaşmalara aykırı, uluslararası hukuka aykırı, iyi komşuluk ilişkilerine aykırı bir karar aldıkları takdirde de buna karşı ne yapacağımız açık ve net, tutumumuz bellidir. Her türlü tedbirimiz vardır. Bu konuda hiçbir şekilde hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyorum."

Doğu Akdeniz'de Türk gemisine taciz olayına ilişkin de Bakan Akar, "Bölgede savaş gemilerimiz gerekli korumayı sağlamakta. Yeni bir tacize asla müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Akar, "Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yer almadığı hiçbir projenin bu bölgede başarılı olmasının, yaşamasının imkan ve ihtimali yok." dedi.

"Komşumuzun Türkiye ile olan münasebetlerini kendi iç politika endişelerinden çıkarması yararlı olacaktır." diyen Akar, şöyle konuştu:

"Biz ordumuzun, Silahlı Kuvvetlerimizin öncelikle caydırıcı olması konusunda gayretlerimizi sürdürüyoruz. Herhangi bir şekilde bir sıcak çatışmaya dönüşmeden, meselelerin görüşmeler yoluyla, barış yöntemleriyle çözülmesinden yanayız."

Bakan Akar, İdlib'deki sürece ilişkin, şunları söyledi:

"Cumartesi günü Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile bu ve diğer konuları daha teferruatlı görüşme imkanı bulacağız ve dolayısıyla buradaki çalışmalarımızın daha başarılı şekilde sürmesini bekliyoruz.

İdlib'de 15-20 kilometrelik koridorda, ağır silahlar ve radikal unsurların büyük bölümü çekildi. Ateşkes ihlalleri yüzde 90 oranında azaldı."

'Hainlerden temizlendikçe bilakis güçlendiğimizi hissediyoruz'

Akar, "15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası bazı sıkıntılar yaşadık fakat şunu gördük; hainlerden temizlendikçe bilakis güçlendiğimizi hissediyoruz." dedi.

'Herhangi bir terör koridoruna asla müsaade etmeyeceğiz'

Milli Savunma Bakanı Akar, "Hiçbir şekilde Türkiye'nin güneyinde terör koridoruna izin vermeyeceğiz." dedi.

Akar, "Münbiç'te Türk-Amerikan askeri unsurlarının birlikte yapacakları birleşik devriye faaliyetinin başlaması söz konusu. Bunun için ön hazırlık gerekiyor, eğitim süreci gerekiyor. Bu eğitim de 9 Ekim’de başladı. Bu süreç şu anda Gaziantep’te devam etmekte. Eğitim sürecinin tamamlanmasını müteakip birkaç günlük hazırlıktan sonra müşterek birleşik devriyenin başlayacağını söyleyebilirim." diye konuştu.

"Türkiye'nin güvenliğini, milletimizin rahatını, huzurunu tehdit edecek, risk ve tehdit teşkil edecek herhangi bir terör koridoruna asla müsaade etmeyeceğiz." diyen Akar, "Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2 bin kilometreye varan alanı teröristlerden temizledik, 3 bin radikal DEAŞ teröristi orada etkisiz hale getirildi." dedi.

Münbiç'te kazılan çukurlara ilişkin Akar, "Daha önce bazı il ve ilçelerimizde çukurlara gömüldüler. Aynı şey Afrin'de de oldu, orada da gömüldüler. Tekrar ısrarla bu faaliyetlerini günümüzde de tekrarlıyorlar. Konuyu yakından takip ediyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde gerekli tedbirleri aldık, alacağız." ifadesini kullandı.

Bedelli askerlik

Bedelli askerlik konusunda da Akar, "Şu ana kadar 672 bin 306 gencimiz internet üzerinden, elektronik postayla müracaatlarını gerçekleştirdi." şeklinde konuştu.

Akar, "Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umuyorum yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacağız." dedi.

Yeni askerlik sistemine ilişkin de Bakan Akar, "Sosyal boyutu, siyasi boyutu dahil askerlik noktasından baktığınızda neler yapabiliriz, çalışmamızı bitirmek üzereyiz." diye konuştu.

"Dekontlarını askerlik şubelerine teslim edenlerin sayısı bugün itibariyle 377 bin 410." diyen Akar, "Askerlik şubelerimiz gerekli yerlerde 24 saat görev yapacak. 3 Kasım'dan önce bütün müracaatların bitmesini sağlayacağız." şeklinde konuştu.

Uzman erbaşların orduevi ve misafirhane ihtiyacı konusunda Akar, "Bu konudaki çalışmalarımız son aşamaya geldi, özellikle Ankara bitmek üzere. Önümüzdeki günlerde inşallah bunun hizmete açılmasını hep birlikte göreceğiz." dedi.

Akar, "Uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş konusunda hem kontenjanlar hem geçiş oranları yükseltildi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA