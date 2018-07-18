Bedelli askerlik yapacak çalışanlara müjde

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Bedelli askerlik yasasından faydalanacak çalışanlarla ilgili beklenen açıklama geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlik konusunda yaptıkları çalışmayla, yasadan faydalanmak isteyen kamu çalışanlarının ücretsiz izinli sayılmaları için düzenleme yaptıklarını ve yasa tasarısına eklediklerini belirtti.

28 gün kesin değil

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, bedelli askerlik düzenlemesinde yer alan 28 gün eğitim şartının bir kez daha gözden geçirilebileceğini ifade etti.

AK Parti kurucularından ve MYKY üyesi Burhan Kuzu, bedelli askerlik teklifinde yer alan 28 gün askerlik şartıyla ilgili açıklama yaptı. Kuzu, "Bilhassa 28 günlük eğitim konusu sanırım bir kez daha gözden geçirilir" dedi.

Kuzu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bedelli askerlik kanun teklifinin şartları belli olmuş: Yaş: 25, bedel: 15 bin TL, eğitim süresi: 28 gün. Tabii ki bu teklif Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek ve enine boyuna tartışılacak. Ortak bir nokta bulunacaktır. Bilhassa 28 günlük eğitim konusu sanırım bir kez daha gözden geçirilir" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2018, 11:25