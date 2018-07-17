Bedelli askerlikle ilgili flaş gelişme

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Günlerdir kamu oyu tarafından tartışılan bedelli askerlik konusunda beklenmeyen bir gelişme yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bugün yaptığı sürpriz açıklamayla bedelli askerlik beklentisi içinde olan yüzbinlerce kişiyi sevince boğdu. Turan, bedelli askerlikle ilgili hazırladıkları 'bedelli askerlik yasa tasarısı'nı bugün TBMM Başkanlığına sunacaklarını söyledi.

Turan, bedelli askerlikle ilgili merak edilen detayları da kamuoyu ile paylaştı.

Buna göre bedelli askerlik yaşı 25, bedelli askelik fiyatı ise 15 bin lira olarak belirlendi.

Bedelli askerlikle ilgili daha önce yapılan açıklamalarda, bedelli askerlik yasasının Ekim ayında hükümetin gündemine gelebileceği belirtilmişti.

Seçimlerden öncesi dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından yapılana çıklamada, bedelli askerliğin seçimden sonra gündeme geleceği vurgulanmıştı.

Bedelli askerlik yaşının 25 olarak belirlenmesi yaklaşık 1 milyon kişinin bu düzenlemeden faydalanmasını sağlayacağı tahmin ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2018, 15:09