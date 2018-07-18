Bedelli askerlikte 25 gün şartıyla ilgili yeni gelişme

Dünya Bülteni Haber Merkezi

Milyonlarca insanı ilgilendiren bedelli askerlikle ilgili son günlerde üst üste yeni gelişmeler yaşanıyor.

Önce Ekim ayında Meclis'e gelecek denilen teklif kamuoyunun beklentisi göz önünde bulundurularak AK Parti tarafından dün TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

AK Parti'nin sunduğu teklifte 15 bin lirayı veren, 25 yaşını doldurmuş kişilerin, 25 gün askerlik yapması öngörülüyor.

Ancak, bedelli askerliğin temelinde işinden gücünden ayrılıp kışlaya gitmek istemeyen ve iş kaygısı olan gençler 25 gün de olsa farklı bir şehire gidip askerlik yapma durumuna itiraz ediyor.

Bu itirazları göz önüne alan CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, yasa teklifinden 25 gün askerlik yapmanın kaldırılması konusuda teklifte bulundu. Ancak, kamuoyundaki talebe karşılık bedelli askerliği Meclis'e getiren AK Parti'nin 25 gün konusunda muhalefete kalmadan, kendi teklifini değiştirmesi bekleniyor.