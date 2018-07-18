Benzindeki indirimi araç kullananlar hissetmeyecek

Dünya Bülteni Haber Merkezi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzine 12 kuruşluk zamdan sonra 11 kuruş indirim yapıldığını açıkladı. Fakat benzindeki indirim, daha önceki zamlar gibi ÖTV’den karşılanacak. Böylece pompa fiyatında yine bir değişiklik olmayacak.

EPGİS'in açıklaması şöyle:

"Akaryakıt fiyatlarında indirim; 18/07/2018 tarihinden geçerli olmak üzere, Benzinde 11 kuruş/Litre indirim gerçekleşmiştir. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır."