Berdimuhamedov'dan Erdoğan çiftine geçmiş olsun mesajı

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Kovid-19 testi pozitif çıkan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a acil şifalar diledi.

Türkmenistan resmi gazetesinde yayımlanan mesaja göre, Berdimuhamedov, Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Berdimuhamedov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesajda, "Değerli kardeşim, size ve eşinize içtenlikle acil şifalar diliyorum. Enerjiniz ve güçlü iradenizle bu hastalığı en kısa zamanda atlatacağınıza inanıyorum. Size Cenabıhak'tan sağlık ve uzun ömürler dilerim." ifadelerini kullandı.