Beş kuruşa vapur seferleri başladı

İBB Şehir Hatları AŞ’nin 5 Kuruşa vapur seferleri, başladı.
Her gün 22 sefer hattında, 10.00-16.00 saatleri arasında, yolcular 5 Kuruş ödeyerek seyahat edebilecekler. Karar, Adalar ve arabalı vapur hatlarında geçerli olmayacak.
İBB Şehir Hatları AŞ, UKOME’nin (İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi) 25 Haziran Cuma günkü toplantısında, Şehir Hatları AŞ vapurlarının 31 Ağustos’a kadar 5 Kuruş’a yolcu taşıyabileceği kararını 28 Haziran Pazar sabahı hayata geçirdi. Karara göre,her gün toplam 22 sefer hattında, 10.00-16.00 saatleri arasında, 5 Kuruş’a yolculuk yapılabilecek.