Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi

Beyoğlu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Taksim İstiklal Caddesi'nde henüz neden kaynaklandığı belirlenemeyen bir patlama yaşandı. İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlamanın sesi çevreden duyulurken, caddede yürüyen vatandaşların kaçıştığı görüldü.

Olay yerine gelen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı.

Patlama nedeniyle yaralılar olduğu öğrenildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, patlamayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."