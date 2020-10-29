Beyoğlu'nda bina çöktü

Beyoğlu Tarlabaşı'nda boş olduğu öğrenilen 2 katlı binada çökme oldu. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Çökmenin olduğu binanın etrafında güvenlik önlemi alındı.

İstanbul Beyoğlu'nda, boş olduğu öğrenilen 2 katlı binada çökme meydana geldi.

Tarlabaşı Taksim Yağhanesi Sokak'ta bulunan metruk bina çöktü.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda binanın boş olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, bina çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Belediye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020, 15:12