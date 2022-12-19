Beyoğlu'nda yangın paniği

Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Fındıklı Yokuşu'nda, 3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Söz konusu binada dört yıl önce çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden Hasan Önder, yangın çıkan metruk binanın evsiz kişiler tarafından kullanıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Evimizin karşısındaki boş metruk binada yangın çıktı. Dört sene öncede yangın çıkmıştı. İçinde kalan evsizler tahmin ediyorum ısınmak için ateş yakmışlar. Onun için yangın çıktı. Dört sene önceki yangından sonra da burada evsizler kalmaya devam ediyor."