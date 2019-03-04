Beyoğlu'nun Hızır'ı herkese örnek olsun

İstanbul Beyoğlu’nda, gecekonduların çoğunlukta olduğu Hasköy’de, birçok kişi sabah uyandığında kapısından içeri atılmış zarflar buluyor.

Hasköy'de bulunan gecekondu mahallesinde, bir aydır herkes, kapılarının altından bırakılan para dolu zarfları ve bunları kimin dağıttığını konuşuyor. Mahallelinin anlatımlarına göre, bazı kişiler sabaha karşı mahalleye giriyor ve önceden belirledikleri maddi durumu kötü ailelerin kapıları altından içeriye zarfla r bırakıyor. Bazı evlere tek, bazılarına ise 2-3 zarf bırakılıyor. Zarfların her birinden bin TL çıkıyor. Önce şaşıran mahalleli, aynı zarfların başka evlere de dağıtıldığını öğrenince, bunun yardım olduğunu anlayarak rahatlıyor.

Mahalle sakini Paşa Ali Bilgin şöyle anlatıyor: “Sabah namaz vakti kalktım, evde tespih çekiyorum. Bir ses oldu dışarı çıktım. Baktım bacımla konuşuyorlar. Ne oluyor dedim. ‘Amca bir zarf bıraktım, Pazar parası yaparsınız' dedi. Dedim ki ‘Burada bir hane yok. Bacım da var'. Yukarılarda ona da vermişler. Dağıtarak gelmişler. Zarfta 100-200 lira var sandım. Baktım bin TL var. Üç zarf aldık. ‘Nereden geldi bu para?' dedim. ‘Amca karıştırma bu söylenmez. Patronumuz sağ olsun' dediler.

Bir başka mahalleli olan Mustafa Bilgin de “Buradan geçerken ışığı görünce durmuşlar, abime 2-3 zarf vermişler. Her zarfta bin TL varmış. Sonra da gitmişler” dedi.

Metin Canbolat ise “Gerçekten durumu iyi olmayan evleri görerek kapı altlarından zarflar atıyorlar. Alanlar da “Aldık” diyor. Ama kim olduklarını, ne için yapıldığını bilmiyorum. 10-15 kişiden duyduk para alan. Ama mahallede çok daha fazla kişi var. Daha önce de bir defa söylenmişti. Şimdi yakınımızdaki kişiler alınca biliyoruz. Allah razı olsun bu insandan. Bize gelen olmadı ama bu kadar evi neşelendirdi, şenlendirdi. Böyle insanlara ihtiyaç var” diye konuştu.

Bir diğer mahalleli Oğuzhan Erzurumlu da “Bize gelmedi ama mahallede ihtiyacı olan evlere vermişler. Allah razı olsun abi. Benim tahminim burada eskiden oturan, daha sonra zengin olup burayı unutmayan biri olabilir. Çünkü bu kadar ihtiyacı olan evleri bilmesi imkansız” dedi.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2019, 16:25