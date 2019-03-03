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Beyoğlu'nda yangın: Ölü ve yaralılar var

Beyoğlu'nda 5 katlı binada çıkan yangında 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı

Beyoğlu'nda yangın: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı binada çıkan yangında 4 kişi öldü, 1 kişi yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Asmalı Mescit Mahallesi Şehbender Sokak'taki 5 katlı tarihi binanın üst katlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan 3 kişiyi dışarı çıkardı.

Ağır yaralanan ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu görülen yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan 2'si yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yanan binada mahsur kalan başka kişilerin olduğu bilgisi üzerine çalışmalarını sürdüren ekipler, 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. 

İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA
 

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2019, 11:30
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