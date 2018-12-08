Uluslararası Genç Aktivistler Derneği ile Uluslararası Genç Derneği'nin düzenlediği "Beytülmakdis Senindir Kış Kampı" başladı.

Marmara Bölgesi'ndeki üniversite öğrencilerinin bir araya geldiği kampta, gençlerin Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili bilgi edinmeleri ve Filistinli Müslümanların mücadelelerine destek olmaları hedefleniyor.

Büyükçekmece'deki bir otelde gerçekleştirilen kampta, Filistin ile ilgili seminer, çalıştay, yarışma, sinema ve video gösterimleri ile çeşitli aktiviteler yer alacak.

- "Öğrenciler, Filistin'deki olaylarla ilgili bilgilere ilk ağızdan ulaşacak"

Uluslararası Genç Aktivistler Derneği Genel Koordinatörü Tevfik Yazıcılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampın Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için yapılması gerekenlerin öğrencilere aktarıldığı bir eğitim programı olduğunu söyledi.

Yazıcılar, kamp için 600'e yakın öğrencinin başvurduğunu, bunlardan 80'inin seçildiğini ifade etti.

Kamp için özel bir tarih seçtiklerini vurgulayan Yazıcılar, "Bugün ilk intifadanın başlangıç günü ve Hamas'ın kuruluş yıl dönümü. Kamptaki gençlere Kudüs'ü, Filistinlilerin kimliğine yapılan saldırıları, Mescid-i Aksa'nın korunması ve İslam'daki yeri ve önemi, Gazze'nin önemi, Osmanlı'da Kudüs'ün anlamı, Filistinli mültecilerin durumu, Kudüs intifadası ve Hamas'ın kurtuluşu gibi konularda 12 hatip ders verecek. Eğitimlerin sonunda katılımcılar, Kudüs'te yaşananlar hakkında detaylı bilgiye sahip olacak, Filistin'de gerçekleşen olaylarla ilgili bilgilere ilk ağızdan ulaşacak." diye konuştu.

Yazıcılar, kampta Hamas Sözcüsü ve Milletvekili Sami Ebu Zuhri'nin de "Kudüs İntifadası ve Hamas'ın Kuruluşu" dersi vereceğini kaydederek, Filistinli yazar, siyasi ve analist Dr. Said Elhac, Filistinli araştırmacı Dr. Vail Meşvehi ile 20 yılını Filistin hapishanelerinde geçiren Filistinli aktivist Mervan Ebu-Musab'ın da aralarında bulunduğu kişilerin öğrencilere dersler vereceğini dile getirdi.

Kamp boyunca Filistin'de yaşananları siyasi, sosyal ve psikolojik açıdan değerlendireceklerini belirten Yazıcılar, katılımcılar arasında 4 Filistinli ile bir Cezayirli öğrencinin de yer aldığını ifade etti.

Yazıcılar, kampla birlikte daha fazla bilgi sahibi olan, Orta Doğu'da yaşananları ve siyaseti analiz edebilecek, bunlara çözüm üretebilecek bir gençlik yetiştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın Müslümanların önemli meselelerinden olduğuna işaret eden Yazıcılar, "Orası bizim ilk kıblemiz, ikinci mescidimiz ve üçüncü haremimizdir. Yıllarca oraya yönelip secde ettik." dedi.

Filistinli Müslümanların her şeye rağmen direnmeye devam ettiğinin altını çizen Yazıcılar, Kudüslülerin zor süreçten geçtiğini, insanların desteğiyle bu sürecin aşılacağını kaydetti.

Yazıcılar, yarın sona erecek kampta yapılacak değerlendirme sınavında en başarılı olan öğrencinin de Kudüs'e gitmeye hak kazanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2018, 17:19