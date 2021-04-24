Biden o ifadeyi kullandı

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen ABD Başkanı Joe Biden, 1915 Olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak tanıma yönünde bir niyeti olduğunu ifade etmişti.

Dünkü görüşmenin ardından ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı açıklamada, 1915 olayları için "Soykırım" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Jalina Porter, dün Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Düzenlediği basın toplantısında sözde 1915 olaylarına ilişkin açıklama yapan Porter, Washington'un 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığını açıklayacağını söylemişti. Düzenlediği basın toplantısında fazla detay vermeden açıklama yapan Sözcü Jalina Porter, "Sözde Ermeni soykırımı ile ilgili olarak, yarın bir açıklama bekleyebilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

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