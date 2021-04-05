Bildiriye imza atan 10 emekli amiral gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'montrö' bildirisinde imzası olan 14 emekli amiralle ilgili gözaltı kararı aldı. Başsavcılığın bildiri soruşturmasında emekli amirallerden 10'u gözaltına alınırken, 4 şüpheliye 3 gün içinde emniyete müracaat etmeleri için tebligat yapıldı

CEM GÜRDENİZ, MUSTAFA ÖZBEY, KADİR SAĞDIÇ...

Savcılık, soruşturma kapsamında Cem gürdeniz, Mustafa Özbey ve Kadir Sağdıç'ın da aralarında bulunduğu Montrö bildirisinde imzası olan 10 emekli amirali gözaltına altı.

Harekete geçen güvenlik güçleri söz konusu isimlerin evlerinde arama başlattı.

CEM GÜRDENİZ GÖZALTINA ALINDI

Cem Gürdeniz'in eşi Rengin Gürdeniz ise sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda eşinin gözaltına alındığını duyurdu.

SORUŞTUMA BAŞLATILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re’sen soruşturma başlatılmıştı.

Haber7