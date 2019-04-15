Bilecik Belediye'sinin ilk hizmeti minyatür sökmek oldu

CHP'den Bilecik Belediye Başkanlığına seçilen Semih Şahin, mazbatasını aldı. CHP'den Bilecik Belediye Başkanı seçilen Semih Şahin ilk iş olarak belediye binasındaki Osmanlı figürlerini kazıttı.

Belediye girişindeki Osmanlı dönemine ait figürleri kaldırıp yerine Mustafa Kemal ve Cumhuriyet temalı görsellerin koyacağı bildirilen CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin’in, belediye girişinde geniş çaplı yapılacak bir proje ile bütünüyle bir farklı bir planı uygulamaya koyacağı öğrenildi.

CHP'den Bilecik Belediye Başkanlığına seçilen Semih Şahin ilk konuşmasında 'Hep birlikte Cumhuriyetimizi koruyacağız ve biz umudun iktidarı olarak geldik. Bizim için rakip yok bütün Bilecik bizim, 70 bin için geldik. Bundan sonra Bilecik'te yaşayanlar için çalışacağız. Bilecik için ne iyi olacaksa yine beraber yapacağız. Aynı düşünceyle yönetimimizi 5 yıl boyunca sürdüreceğiz, hep birlikte. Herkesin katkısıyla, bizim sözümüzle ortak akılla Bilecik'i en iyi noktalara getirmek istiyoruz. Can'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum.'' demişti.

Kaynak: Ajanslar