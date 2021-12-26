Bilim Kurulu Üyesi Şener'den hatırlatma dozu uyarısı

Omicron varyantı Türkiye'de de yayılıyor. Kalabalık illerde yeni vakaların yüzde 10'dan fazlası Omicron kaynaklı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının kontrolünde bir kez daha hatırlatma doz aşının önemine dikkati çekti.

Son aşısının üzerinden 3 ay geçenlere "hatırlatma aşınızı olun" çağrısı yaptı.

"Omicron ocak ayı sonunda baskın varyant olabilir"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, salgınla mücadelede son durumu TRT Haber'e değerlendirdi.

Şener'e göre Omicron, Türkiye'de ocak ayı sonunda baskın varyant olabilir.

"Türkiye'de ilk yaklaşık 1 hafta önce Omicron varyantı pozitifliği bildirildiğine göre aşağı yukarı ocak ayının sonuna kadarki periyotta Türkiye'de baskın varyant olabileceğini tahmin ediyoruz."

"Hatırlatma dozu ile Omicron'un artışı engellenebilir"

Maske, mesafe ve temizlik Omicron'dan korunmada da etkili.

Şener'e göre en önemli korunma yöntemi ise aşı...

"Ek önlem demeti Türkiye için gündemde değil şu an benim görebildiğim. Omicron için ekstra önem arz eden kısım aslında aşı ve aşı koruyuculuğu. Özellikle 3. dozun esktra koruyuculuk sağladığı ve Omicron varyantına da yeterli koruyuculuk yelpazesi sağladığını biliyoruz. Vatandaşlarımızın bir an önce 3. dozları yaptırması lazım ki bu Omicron tırmanışını görmeyelim."