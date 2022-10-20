Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan’ın programı kapsamında Karabağ’da bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ı taşıyan araç kaza yaptı. Yıldırım’ın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Kazayla ilgili açıklama yapan Binali Yıldırım, sağlık durumunun iyi olduğunu, tedbir amaçlı hastanede kontrol altında bulunduğunu bildirdi.

Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan seyahatimiz sırasında bir trafik kazası geçirdik. Allah'a şükürler olsun ki durumumuz iyi. Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız. Dua eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.