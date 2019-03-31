Binali Yıldırım oyunu kullandı

Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım oyunu kullanmak için Tuzla'daki konutundan saat 11.25'de Aydınlı Mahallesi Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu ve Ortaokuluna geldi. Okul bahçesinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Yıldırım, onlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Torunları Ali Köylübay ve Elif Köylübay ile "1049" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren Yıldırım, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

Eşinin ardından oy pusulası ile zarfı alıp imzasını atan Yıldırım, kabine geçerek oyunu kullandı. Sandık görevlilerine başarı dileyen Yıldırım, "Hayırlı, uğurlu olsun" diyerek zarfı torunu Ali Köylübay ile sandığa attı.

Yıldırım'ın oy kullandığı "1049" numaralı sandıkta 337 vatandaş ile 5 sandık görevlisi vatandaşlık görevini yerine getirecek.

Yıldırım: Bugün gelecek 5 yıl için seçimimizi yapacağız. Oyumuzu kullandık. İstanbul'umuz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ortak geleceğimiz İstanbul için hayırlar getirmesini Rabbimden istiyorum. 6 torunumdan iki tanesini getirdik. Ama kurayla belirledik. Torunlarım dedeleri için oy istediler. '' dedi.

Oyunu kullanan Yıldırım şöyle konuştu:

"Bugün İstanbul'da ve Türkiye'nin 80 vilayetinde, ilçelerde, beldelerde yerel seçimler yapılıyor. Seçime oldukça ilgi olduğunu görüyoruz. Seçimler demokrasinin bayramıdır. Bugün gelecek 5 yıl için yerel yöneticilerimizi seçeceğiz. Hem Tuzla Belediye Başkanı, meclis üyeler, mahallemizin muhtarı, hem de büyükşehir belediye başkan adayı için oy kullandık. İstanbulumuz için hayırlı olmasını diliyorum. Seçimlerimizin İstanbul için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Seçim çalışmaları gayet keyifli geçti. İstanbul'u en az iki kez turladık. Bütün İstanbullular ile anılarımız oldu. İstanbul'u dinledik. Şimdi artık çalışma zamanı. İstanbul için hizmet üretme zamanı. "

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2019, 12:40