Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 12.22'de meydana gelen sarsıntının, yerin 9,15 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Kaynak: AA

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