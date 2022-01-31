Bingöl'de 4,7 büyüklüğünde deprem
Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından açıklama yapan Vali Kadir Ekinci, "Şu an itibarıyla bizlere ulaşan bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerin gerekli kontrolleri ve tespitleri sürüyor" dedi.
Güncel 31.01.2022, 07:19
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.49'da Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Vali Ekinci'den açıklama
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Yayladere ilçesinde yaşanan 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu an için kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun bulunmadığını söyledi.
Ekiplerin gerekli kontrolleri ve tespitleri sürdürdüğünü belirten Ekinci, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
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