Bingöl'ün Yedisu ilçesinde MHP kazandı

Bingöl Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Erdal Arıkan kazandı.

Yedisu

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Ömer İsen kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ömer İsen 395, AK Parti adayı Hüseyin Gülçiçek 327, CHP adayı Veysel Yaygan 221 oy aldı.

Kiğı

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Hikmet Özüağ kazandı.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hikmet Özüağ kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hikmet Özüağ 754, CHP adayı Yılmaz Gündüz 559, MHP adayı Nazif Hassoylu 107 oy aldı.

-Özüağ'ın öz geçmişi-

Hikmet Özüağ, 1973 yılında Kiğı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kiğı'da tamamladı.

Ticaretle uğraşan Özüağ, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Solhan

Bingöl'ün Solhan ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Abdulhakim Yıldız kazandı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Abdulhakim Yıldız kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Abdulhakim Yıldız 3 bin 661, MHP adayı İbrahim Sönmez bin 221, Saadet Partisi adayı Mehmet Emin Düşen bin 74 oy aldı.

-Yıldız'ın öz geçmişi-

Abdulhakim Yıldız, 1973 Solhan ilçesinde doğdu. Yıldız, ilk, orta ve lise öğrenimimi Solhan'da tamamladı. Solhan ilçesinde esnaf olarak ticari hayatını sürdüren Yıldız, inşaat ve taahhüt işleri yapmaktadır. Halen Solhan Belediye Başkanlığını sürdüren Yıldız, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde tekrar AK Parti'den Solhan Belediye Başkan adayı oldu.

Karlıova

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Veysi Bingöl kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Veysi Bingöl bin 865, HDP adayı Özkan Bingöl bin 217 oy aldı.

-Bingöl'ün özgeçmişi-

Veysi Bingöl, 1964 yılında Bingöl'ün Karlıova ilçesinde doğdu. İlçede esnaflık yapan Bingöl, 2014 Yerel Seçimleri Karlıova Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Bingöl, evli 4 çocuk babası.

Yıldız, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2019, 21:22