BioNTech aşıları için kritik uyarı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Her BioNTech aşı flakonunda 6 kişilik yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 saat içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın" uyarısında bulundu.
Güncel 11.06.2021, 10:48
Bakan Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan BioNTech aşısının flakonunda 6 doz aşı bulunduğunu ve açıldıktan sonra 6 saat içinde kullanılması gerektiğini bildirdi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Her BioNTech aşı flakonunda 6 kişilik yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 saat içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın."
AA
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