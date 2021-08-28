Bir aile daha evladına kavuşuyor

İçişleri Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları sonucu, PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. Teslim olanlardan birinin ailesi, evlat nöbetindeki aileler arasında yer alıyordu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ikna çalışması sonucu, 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olanlardan birinin ailesinin, evlat nöbetindeki aileler arasında yer aldığı belirtildi.

Teslim olan örgüt mensuplarından birinin 2013 ile 2015 terör örgütüne katıldığı, son olarak Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Açıklamada, 2021'de ikna yoluyla teslim olan örgüt mensupları sayısının 136'ya yükseldiği, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerde de 32'nci buluşmanın gerçekleşeceği kaydedildi.