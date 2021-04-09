Bir askeri uçak daha düştü
İzmir'de eğitim uçuşu yapan KT-1 tipi askeri uçağın Foça açıklarında denize düştüğü bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'de KT-1 tipi uçağın eğitim uçuşu sırasında Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradığını ve 2 pilotun kurtarıldığını bildirdi.
Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:
"İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışmasıyla 2 pilotumuz sağ kurtarıldı."
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise uçağın Borak Adası İngiliz Burnu açıklarında denize düştüğünü belirtti.
İhbar üzerine ivedi bir şekilde arama kurtarma faaliyetinin başladığını vurgulayan Köşger, "İki pilotumuz Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmıştır." dedi.
Köşger, uçağın enkazıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: AA